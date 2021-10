Noch keine Einigung zu Weihnachtsmarkt-Regelungen

Blick auf den Weihnachtsmarkt nahe der Marktkirche in Hannover. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) – In welcher Form Weihnachtsmärkte in Niedersachsen in diesem Jahr umgesetzt können, ist weiterhin nicht geklärt. Unklar ist etwa noch, welche Abstände auf den Märkten gelten sollen, sagte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag in Hannover. Nach Angaben einer Regierungssprecherin soll über die Umsetzung der Weihnachtsmärkte am Donnerstag im Sozialausschuss beraten werden. Eine Einigung über die konkreten Regelungen wird in den kommenden Tagen erwartet. Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass auf den Weihnachtsmärkten Glühwein ausgeschenkt werden darf. Eine Regierungssprecherin hatte vergangene Woche angekündigt, dass Herbst- und Weihnachtsmärkte grundsätzlich möglich sein sollen in dem Bundesland.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-488281/2