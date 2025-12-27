Noch immer viele Besucher an Grab von Jan Fedder

Hamburg (dpa/lno) –

Auch sechs Jahre nach dem Tod des Schauspielers Jan Fedder besuchen jeden Tag viele Menschen sein Grab. «Es gehört nach wie vor zu den am meisten besuchten Gräbern», sagte eine Sprecherin des Ohlsdorfer Friedhofs der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Besucher würden zwar nicht gezählt. «Aber man kann beobachten, dass dort fast immer jemand gerade am Grab steht.»

Es werde allerdings nicht mehr so viel abgelegt, wie am Anfang. «Wenn, dann finden sich noch kleine Texte oder Fotos oder eine Kerze.» Bei Jan Fedder würden auch weniger Blumen abgelegt als am Grab von Helmut und Loki Schmidt.

Briefkasten am Grab wird alle vier Wochen geleert

In der Mitte der begehbaren Grabstätte ist ein großes Herz gepflanzt worden. Je nach Jahreszeit bilden Stiefmütterchen, Hortensien oder Heide das bunte Innenleben. «Das leuchtet ganz toll», sagte die Sprecherin.

Zudem landet noch immer Post im Briefkasten am Grab von Jan Fedder. «Der Briefkasten wird circa alle vier Wochen geleert und es kommen immer noch tolle Briefe», sagte seine Witwe, Marion Fedder, der dpa. «Die meisten erzählen in ihren Briefen, dass sie mit Jan aufgewachsen sind und ihn wie ein Familienmitglied gesehen haben.» Viele teilten auch ihre Erlebnisse mit, wo sie das Hamburger Urgestein getroffen haben. Einige Besucher legten auch Fotos oder Gedichte direkt am Grab ab. «Es ist immer sehr rührend und schön, dass immer noch so viele an ihn denken.»

Der Kultschauspieler Jan Fedder, der vor allem durch seine Rolle als Polizist Dirk Matthies in der ARD-Serie «Großstadtrevier» berühmt geworden ist, starb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren. Wenige Tage später, am 14. Januar, wäre er 65 Jahre alt geworden.

Ehepaar Schmidt, Jan Fedder und Uwe Seeler sind Top-Spots

Die Grabstätten der Schmidts sowie von Jan Fedder und Fußball-Legende Uwe Seeler werden auf dem Ohlsdorfer Friedhof von Fans und Neugierigen am häufigsten besucht. In der Regel nehme der Zustrom rund um die Geburtstage und Todestage zu, sagte die Sprecherin des Friedhofs.

Der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg gilt mit seinen 389 Hektar als der größte Parkfriedhof der Welt. Etwa 202.000 Grabstätten sind den Angaben zufolge auf dem Gelände verteilt.