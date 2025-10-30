Noch ein Regentag vor einem trockenen Halloween

Der Donnerstag in Norddeutschland bleibt regnerisch, bevor der Freitag wieder vergleichsweise freundlich werden soll. (Archivbild) David Hammersen/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Am Donnerstag bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor dem Einfluss eines Tiefdruckgebietes in Norddeutschland. Tagsüber solle es zeitweise zu stürmischen Böen und Dauerregen kommen, bevor sich die Lage zum Abend wieder beruhigt.

Nachdem heute regnerisch in den Tag gestartet wurde, sollen die Schauer laut einem DWD-Meteorologen ab dem Nachmittag langsam nachlassen. Tagsüber sollen dann in Hamburg und Schleswig-Holstein Höchsttemperaturen um die 13 Grad erreicht werden. Auch die Nacht soll ruhig verlaufen und größtenteils trocken bleiben, mit Tiefstwerten um 4 Grad.

Halloween-Kostüme bleiben trocken

Am Freitag wird es laut DWD vergleichsweise freundlich. «Wolkig, wenn auch nicht unbedingt heiter», so beschreibt ein Meteorologe den Tag.

Im Vergleich zu den Vortagen soll es trocken bleiben, nur im nordfriesischen Gebiet könne es zu isolierten Regenschauern kommen. Die Temperaturen steigen dort auf etwa 10 Grad, in südlicheren Landesteilen kann es etwas milder werden.