Nobis will wieder AfD-Spitzenkandidat werden

Kiel (dpa/lno) – Die AfD in Schleswig-Holstein will an diesem Wochenende ihre Landesliste zur Landtagswahl am 8. Mai aufstellen. «Ich werde für Platz 1 kandidieren», sagte der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis der Deutschen Presse-Agentur. In der Partei werden Gegenkandidaturen erwartet. Nobis (46) war schon zur Wahl 2017 Spitzenkandidat der AfD im Norden.

Von einem Wiedereinzug der AfD in den Landtag gehe er fest aus, sagte Nobis. 2017 hatte die Partei 5,9 Prozent der Zweitstimmen geholt und zog mit fünf Abgeordneten erstmals in das Landesparlament ein. «Vielleicht ist diesmal etwas mehr drin», sagte Nobis. Die Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen wachse von Tag zu Tag. «Wir sind die einzige Partei, die hier entschiedene Positionen hat.» Die jüngste Umfrage von Infratest dimap für den NDR sah die AfD bei 7 Prozent.

Der Parteiaustritt des langjährigen Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen ist für Nobis kein Grund, diesem Schritt zu folgen. Er habe Meuthen lange für dessen Sachverstand und die Außenrepräsentation der Partei geschätzt, sagte Nobis. Mit dem Bashing der eigenen Partei im vergangenen Sommer habe sich Meuthen aber in der Partei und im eigenen Lager weiter isoliert. Einen Parteiaustritt habe er aber nicht erwartet. Bei Themen wie Energie, Steuern, Asyl- und Migrationspolitik, aber auch darüber hinaus sehe er programmatisch für sich keine Alternative in der Parteienlandschaft, sagte Nobis.

