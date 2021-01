Nobelpreisträger-Denkmal beschmiert: Staatsschutz ermittelt

Göttingen (dpa/lni) – Der Staatsschutz der Polizei in Göttingen ermittelt nach Farbschmierereien am Denkmal für die Nobelpreisträger der Universitätsstadt. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Erste Erkenntnisse sollten im Lauf des Tages mitgeteilt werden. Die Polizei hatte am Sonntag Spuren an dem Rondell auf einem Friedhof gesichert. Dort waren Gedenkplaketten mit weißer Farbe besprüht worden. Auf einem Obelisken im Zentrum fanden sich die Aufschriften «Alles Lüge», «Sturm is here» sowie ein großes Q, wie die Sprecherin sagte. Der Buchstabe wird oft als Symbol der Verschwörungstheorie «QAnon» verwendet.