Niners feiern überraschenden Auswärtssieg in Hamburg

Ein Ball liegt vor Spielbeginn auf dem Feld. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hamburg (dpa) – Die Niners Chemnitz haben am 9. Spieltag der Basketball-Bundesliga einen überraschenden Auswärtserfolg gelandet. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore gewann am Sonntag bei den Hamburg Towers mit 95:75 (45:33) und feierte damit den zweiten Saisonsieg. Aus einem starken Chemnitzer Team ragten besonders Wes Clark (18 Punkte), Malte Ziegenhagen und Isiaha Mike (beide 13) heraus.

«Heute haben wir die wichtigen Würfe getroffen und den Ball gut laufen gelassen. Jetzt kommt der MBC, das wird erneut ein hartes und wichtiges Spiel für uns», sagte Kapitän Ziegenhagen bei «MagentaSport» in Hinblick auf das mitteldeutsche Duell mit dem Syntainics MBC aus Weißenfels am Mittwoch (20.30 Uhr) in Chemnitz.

Die Niners überzeugten in der Anfangsphase mit einer sehr guten Defensivleistung. Allein im ersten Viertel provozierten die Sachsen sechs Ballverluste der Hamburger. Das Pastore-Team ging mit einer knappen 17:16-Führung in den zweiten Abschnitt und konnte den Vorsprung zunächst weiter ausbauen. Wes Clark erhöhte per Korbleger auf 23:16 (12.).

Im weiteren Verlauf des zweiten Viertels kämpften sich die Hamburger kurzzeitig wieder zurück in die Partie. Jordan Swing verwandelte einen Dreipunkt-Wurf zum 33:33-Ausgleich (18.). Die Niners antworteten darauf wiederum mit einem 12:0-Lauf, der den Sachsen eine überraschend deutliche Pausenführung brachte.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Chemnitzer weiterhin konzentriert. Auch dank einer guten Wurfquote konnten die Niners die Hamburger bis zum Ende des Spiels klar auf Distanz halten.

Homepage Niners Chemnitz

Homepage BBL