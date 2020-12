Nikolaus und Superhelden schweben vom Dach der Kinder-Klinik

Hamburg (dpa/lno) – Feuerwehr-Höhenretter haben kleine Patienten zum Nikolaustag am Hamburger Kinder-Universitätsklinikums überrascht. Als Nikolaus und Superhelden verkleidet seilten sie sich am Sonntag vom Dach des Klinikgebäudes ab, um die Kinder vom Krankenhaus-Alltag abzulenken. Das Corona-Jahr sei für die jungen Patienten sehr schwierig gewesen, weil sie auf den Isolierstationen oft nicht einmal direkten Besuch erhalten konnten, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. Deshalb habe man den Kindern eine Freude machen wollen. Zwölf Höhenretter beteiligten sich in ihrer Freizeit an der Aktion und schwebten etwa als Superman, Spiderman, Batman oder Darth Vader vom Dach. «Ober-Superheld» sei aber natürlich der Nikolaus, sagte Unger.