Nikolaus besucht Orang-Utan-Haus und bringt Leckereien

Hamburg (dpa/lno) –

Die Menschenaffen im Orang-Utan-Haus in Hagenbecks Tierpark haben am Nikolaustag weihnachtlichen Besuch und Leckereien bekommen. Die Tierpfleger haben für die siebenköpfige Orang-Familie ein weihnachtliches Beschäftigungsfrühstück gezaubert. Dazu haben sie unter anderem bunte Paprikascheiben an Tannenzweige gehängt und mit Nüssen, Rosinen und Sämereien sowie Holzwolle gefüllte Jutesäcke im Gehege verteilt.

Außerdem verteilte ein Nikolaus kuschelige Decken mit Schneeflocken darauf an die Tiere – und das bei angenehmen 26 Grad Innentemperatur und einer hohen Luftfeuchtigkeit. Einer der Menschenaffen wickelte sich direkt in die rote Decke ein und knabberte genüsslich an einem Tannenzweig.

Die Tiere würden mit den Decken besonders gern spielen. «Die mögen das immer ganz besonders gern. Die ziehen sie sich über den Kopf und bauen sich wirklich richtig schöne Nester damit zum Schlafen. Sie werden wirklich vielseitig benutzt und es ist eine tolle Beschäftigung für die Orangs», sagte Tierpflegerin Jill Jensen.