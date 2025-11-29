Nikola Bilyk verlässt Rekordmeister THW Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Rückraumspieler Nikola Bilyk verlässt am Ende der laufenden Saison den Handball-Bundesligisten THW Kiel. Wie der Rekordmeister mitteilte, wechselt der Österreicher zum HC Kriens-Luzern in die Schweiz.

«Leider hatte er zuletzt viel mit Verletzungen zu kämpfen, sodass er nicht mehr über einen längeren Zeitraum zeigen konnte, was in ihm steckt», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi über den 29-Jährigen: «Deshalb haben wir uns entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern.»

Bilyk war 2016 von den Fivers Margareten aus der österreichischen Hauptstadt Wien nach Kiel gekommen. Mit dem THW gewann er unter anderem dreimal die deutsche Meisterschaft und einmal die Champions League.