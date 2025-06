Nightjet-Zug auf «City of Hamburg» getauft

Taufe des Nightjet „City of Hamburg“ Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Zwischen Hamburg und den österreichischen Städten Wien und Innsbruck pendelt künftig ein Nightjet-Zug mit dem Namen «City of Hamburg». Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Frau Eva-Maria tauften ihn am frühen Abend auf den Namen der Hansestadt. Begleitet wurden sie von Vertretern der Deutschen Bahn (DB) und der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die die Nachtzug-Linien gemeinsam betreiben.

Die tägliche Verbindung zwischen Norddeutschland und Österreich zähle zu den beliebtesten bei den Passagieren, teilte die Bahn mit. Auf der Strecke kommt den Angaben zufolge eine neue Generation der Nightjet-Züge zum Einsatz. So verfügten alle Schlafwagenabteile unter anderem über eine eigene Toilette sowie eine Duschmöglichkeit. Neuartige Mini Cabins für Alleinreisende böten zudem mehr Privatsphäre.

Kostenloses Internet, Handy-Lademöglichkeiten und Serviceruf

Neu an Bord seien auch ein kostenloses WLAN und ein modernes Fahrgastinformationssystem. Zudem gebe es für elektronische Geräte Lademöglichkeiten via USB und induktiver Ladestation. In den Abteilen stehe außerdem ein Bediendisplay etwa für die Lichtsteuerung oder den Serviceruf zum Bordpersonal zur Verfügung. Die Abteile seien mit einem elektronischen Zutrittssystem über NFC-Karten sowie alle Wagen mit Videoüberwachung ausgestattet.

Die neue Generation der Nightjet-Züge verkehrt den Angaben zufolge zudem zwischen Amsterdam und Wien/Innsbruck, zwischen München und Rom beziehungsweise Wien und Rom sowie als Autoreisezug zwischen Wien und Bregenz.