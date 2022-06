Hamburg (dpa/lno) –

Die U17 des TSV Niendorf ist nach fünf Jahren in die B-Junioren-Bundesliga zurückgekehrt. Das Fußball-Team aus Hamburg setzte sich am Sonntag in der Relegation gegen Tennis Borussia aus Berlin mit 2:1 (1:0) durch. Daniel Gonzales (25.) und Nicholas Zuppa (75.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Im Hinspiel vor einer Woche hatte die Mannschaft von Trainer Heiko Knispel ein 2:2 erreicht.