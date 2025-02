Niedersächsische Finanzämter bleiben zwei Tage geschlossen

Wegen EDV-Updates bleiben die Finanzämter in Niedersachsen an diesem Freitag und Montag geschlossen. (Archivbild) Meike Wienken/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die niedersächsischen Finanzämter bleiben an diesem Freitag und Montag für das Publikum geschlossen. Am 14. und 17. Februar stehen die EDV-Anwendungen in diesen Behörden aufgrund von Systemarbeiten nicht zur Verfügung, wie das Landesamt für Steuern in Hannover mitteilte. Fragen zu konkreten steuerlichen Angelegenheiten könnten an beiden Tagen telefonisch nicht beantwortet werden.

Möglich seien nur allgemeine Auskünfte zu Fragen des Lohn- und Einkommensteuerrechts unter der Info-Hotline 0800 998 0 997 (Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 und Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr). Steuererklärungen oder sonstige Schreiben könnten aber wie gewohnt in die Hausbriefkästen eingeworfen werden. Die elektronische Übermittlung über MeinELSTER (www.elster.de) sei ebenfalls zu jeder Uhrzeit weiterhin möglich.