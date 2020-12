Niedersächsische CDU plant Landesparteitag im Februar

Das Parteilogo der CDU. Foto: Hendrik Schmidt/ZB/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die CDU in Niedersachsen will ihren im November abgesagten Parteitag voraussichtlich am 6. Februar 2021 nachholen. Die Mitglieder sollen dabei digital zusammenkommen, wie Sprecher Ralph Makolla am Freitagabend sagte. «Wir müssen den Landesvorstand komplett neu wählen.» Die Veranstaltung werde sich an der Corona-Lage orientieren, daher seien kurzfristige Änderungen möglich. Der Parteitag war ursprünglich für den 7. November geplant, wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen wurde er letztlich abgesagt.