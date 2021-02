Niedersächsische CDU organisiert digitalen Landesparteitag

Hannover (dpa/lni) – Die CDU in Niedersachsen organisiert ihren wegen der Corona-Epidemie mehrfach verschobenen und umgeplanten Landesparteitag nun am kommenden Samstag digital. Unter dem Motto «Gemeinsam Stark» wird der Parteitag von Hildesheim aus organisiert, dort werden aus Infektionsschutzgründen neben Landeschef Bernd Althusmann lediglich fünf weitere Vertreter der Partei persönlich anwesend sein, wie die CDU am Montag ankündigte. Digitale Grußworte sind vom neuen CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet und von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geplant. Auch der ehemalige Minister- und Bundespräsident Christian Wulff soll zu den Teilnehmern sprechen.

Auf dem Parteitag geht es um die Neuwahl des Landesvorstands. Der Landesvorsitzende Bernd Althusmann soll im Amt bestätigt werden, als Generalsekretär soll Sebastian Lechner Nachfolger von Kai Seefried werden, der in Stade als Landrat kandidiert.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-257126/2