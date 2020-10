Niedersachsens Wirtschaft warnt vor zweitem Lockdown

Das Logo der Industrie- und Handelskammern (IHK) Niedersachsen. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Sorge vor einem neuen Lockdown mit weitreichenden Einschränkungen ist in Niedersachsens Wirtschaft weiterhin groß. Zwar sei die Zuversicht der Unternehmen wieder größer als zu Beginn der Corona-Krise, dennoch sind insbesondere die Reisewirtschaft, Veranstalter, Messen und die Gastronomie nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN) immer noch gefährdet. «Das sind die großen Verlierer der Pandemie», sagte IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt am Donnerstag in Hannover. «Es darf nicht dazu gekommen, dass das gesamte Bundesland wieder schließt, wie wir das im Frühjahr hatten. Das könnten die Branchen nicht überleben.»