Niedersachsens Regierung: Wohl kein Corona-Gipfel am Montag

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, vor der Presse. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa) – Der für Montag geplante Corona-Gipfel von Bund und Ländern fällt nach Angaben der niedersächsischen Landesregierung wohl aus. Bis vor kurzem habe der Termin der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) noch im Kalender von Regierungschef Stephan Weil (SPD) gestanden – «dort steht er jetzt nicht mehr», sagte eine Regierungssprecherin am Freitag in Hannover. «Es ist aber noch nicht geklärt, ob in der kommenden Woche dann eine MPK stattfindet, also ob der Termin verschoben wird, oder ob es in der kommenden Woche gar keine gibt.»

Für Weil sei nicht ausschlaggebend, wann die Bund-Länder-Gespräche stattfinden, sondern dass sie gut vorbereitet sein müssen. «Da wurde es jetzt schon langsam knapp», sagte die Sprecherin.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-138236/3