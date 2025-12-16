Niedersachsens Landtag berät Haushalt für 2026

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Landtag beschäftigt sich am Dienstag (ab 9.00 Uhr) mit dem Landeshaushalt für das kommende Jahr. Dieser soll ein Gesamtvolumen von rund 47,9 Milliarden Euro haben – das sind rund 3,5 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. «Das ist historisch», sagte der Grünen-Abgeordnete Andreas Hoffmann. Der Etat setze deutliche Schwerpunkte bei Zukunftsinvestitionen und Nachhaltigkeit.

Kritik am haushaltspolitischen Kurs der rot-grünen Landesregierung kommt aus der Opposition. Die angespannte finanzielle Lage der Kommunen werde weiterhin unterschätzt, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem Themen wie Kinderschutz, die Unterstützung von Beleghebammen sowie die Stärkung von Alltagskompetenzen junger Menschen durch schulische Bildungsangebote.