Niedersachsens Finanzämter sind 2023 langsamer geworden

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Auf ihren Steuerbescheid haben Menschen in Niedersachsen 2023 im Schnitt vier Tage länger gewartet als noch im Vorjahr. 54 Tage dauerte die Bearbeitung der Steuererklärungen für das Jahr 2022 im Durchschnitt, wie aus einer Untersuchung hervorgeht, die der Bund der Steuerzahler am Mittwoch veröffentlichte. Nur in Baden-Württemberg warteten Bürgerinnen und Bürger demnach ebenso lange. 2022 dauerte die Bearbeitung der Steuererklärungen für 2021 in Niedersachsen noch 50 Tage.

Am geduldigsten mussten Bürger beim Finanzamt Hameln-Holzminden sein. Dort warteten sie 2023 im Schnitt 100 Tage. Mit durchschnittlich 36 Tagen war das Finanzamt Hannover das schnellste im Bundesland.

Verbesserungen gab es hingegen im kleinsten Bundesland Bremen. Die Bearbeitungszeit war dort mit rund 53,84 Tagen acht Tage kürzer als im Vorjahr. Der Zwei-Städte-Staat zählt damit allerdings weiterhin zu den Schlusslichtern im bundesdeutschen Vergleich. Mit 39 Tagen Bearbeitungszeit rangiert Berlin an der Spitze der Liste.