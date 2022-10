Niedersachsens FDP-Generalsekretär: Bund hat durchgeschlagen

Hannover (dpa/lni) –

Der FDP-Generalsekretär in Niedersachsen, Konstantin Kuhle, sieht das schwache Abschneiden bei der Landtagswahl als Auswirkung der Bundespolitik. Kuhle sprach am Sonntagabend im NDR von schwierigen Zeiten. «Das liegt daran, dass die FDP im Bund mit zwei linken Parteien in einem Regierungsbündnis ist.» Daran müsse die Partei sich gewöhnen. Kuhle sagte, die Schuldenbremse in Deutschland solle trotz hoher Ausgaben für die Energiekrise eingehalten werden. Die FDP muss nach den Prognosen und einer ersten Hochrechnung mit etwa 5,0 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag in Hannover bangen.