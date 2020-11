Niedersachsens CDU auch in neuer Umfrage klar vor SPD

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens CDU liegt in einer neuen Umfrage zur politischen Stimmung weiter deutlich vor der SPD. Demnach kommt die CDU bei der Sonntagsfrage derzeit auf 34 Prozent, die SPD auf 27. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der «Bild»-Zeitung (Montag) hervor, die die Zeitung vorab am Sonntag veröffentlichte. Dahinter folgen die Grünen (18 Prozent), FDP und AfD (je 6 Prozent) sowie die Linke (5 Prozent).

Ähnliche Ergebnisse hatte eine Infratest-dimap-Umfrage im Auftrag des NDR-Fernsehmagazins «Hallo Niedersachsen» Mitte Oktober gebracht. Die CDU kam damals in der Sonntagsfrage auf 35 Prozent, gefolgt von der SPD mit 27 Prozent und den Grünen mit 20 Prozent. Die AfD lag bei 6 Prozent, die FDP bei 4 Prozent und die Linke bei 5 Prozent.

Der nächste Landtag in Niedersachsen wird voraussichtlich 2022 gewählt. Bei der Wahl 2017 erhielt die SPD mit 36,9 Prozent die meisten Stimmen, gefolgt von CDU (33,6 Prozent), Grünen (8,7 Prozent), FDP (7,5 Prozent) und AfD (6,2 Prozent). Die Linke verpasste den Sprung ins Parlament knapp mit 4,6 Prozent. Seitdem regieren CDU und SPD in Niedersachsen zusammen in einer großen Koalition. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strebt nach der nächsten Wahl eine Neuauflage des früheren rot-grünen Bündnisses an.