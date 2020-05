Niedersachsen: Zugang zu Bahnsteigen für Rollstuhlfahrer gut

Berlin/Hannover (dpa/lni) – Rollstuhlfahrer haben bei Reisen mit der Bahn in Niedersachsen weniger Zugangsprobleme als in anderen Bundesländern. 93 Prozent der Bahnhöfe im Land verfügen über gut zu erreichende Gleise und haben eine ausreichende Zahl an Aufzügen, Rolltreppen oder Rampen für Menschen mit Behinderungen, wie der Bahnlobby-Verband Allianz pro Schiene am Mittwoch mitteilte. Im Bundesschnitt lag diese Quote nur bei 83,5 Prozent. Nur Schleswig-Holstein und Berlin schnitten noch besser ab als Niedersachsen. Bremen landete mit 85,2 Prozent auf Rang sieben im Ländervergleich. Von den barrierefreien Bahnhöfen profitieren auch Senioren oder Menschen mit Kinderwagen.

Bei den Daten beruft sich die Allianz pro Schiene auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Demnach sind von insgesamt mehr als 9200 Bahnsteigen rund 7700 barrierefrei zugänglich. Einen Großteil davon können Menschen mit Behinderungen erreichen, weil der Bahnsteig in etwa auf derselben Höhe liegt wie die Straße. Rund 900 Bahnsteige sind über Rampen zugänglich. Bei mehr als 1880 stehen Aufzüge zur Verfügung.

Bund und Deutsche Bahn sind darum bemüht, den Ausbau weiter voranzutreiben. Derzeit rüstet der bundeseigene Konzern der Antwort zufolge 100 Bahnsteige entsprechend um. 450 weitere seien in der Planung.

