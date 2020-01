Niedersachsen zahlt Gelder für IT-Ausstattung an Schulen aus

Helmstedt (dpa/lni) – 23 Schulen in Niedersachsen sollen als Erste von Geldern aus dem Digitalpakt profitieren. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) überreichte am Freitag im Helmstedter Rathaus Bewilligungsbescheide in Höhe von 346 000 Euro an den dortigen Schulträger für fünf Schulen, wie das Ministerium mitteilte. «Neben den fünf Helmstedter Grundschulen haben heute auch 13 weitere Schulträger per Post Bewilligungsbescheide für 18 Schulen aller Schulformen erhalten», hieß es in der Mitteilung.

Damit starteten die Auszahlungen der Mittel aus dem Bundesprogramm, bei dem nach früheren Angaben bis 2024 fünf Milliarden Euro für eine bessere IT-Ausstattung vom Bund an die Länder fließen sollen. Niedersachsen stockt laut Bericht den eigenen Bundesanteil von 470 Millionen Euro um rund 52 Millionen Euro auf, so dass mehr als 520 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die Summe der bisher ausgestellten Bescheide liege bei rund 930 000 Euro.

