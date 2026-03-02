Niedersachsen wirbt für mehr regionale Nummernschilder

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsen will sich im Bundesrat für mehr Lokalkolorit auf den Autokennzeichen einsetzen. Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne unterstützt einen Antrag aus Hessen, der mit einer Liberalisierung der Kennzeichenkürzel eine stärkere lokale Identifikation und Verbundenheit bewirken soll. Der Bundesrat wird sich am Freitag damit befassen.

«Regionale Besonderheit sichtbar machen»

«Kfz-Kennzeichen sind mehr als reine Verwaltungskürzel. Für viele Menschen sind sie ein Stück Heimat, mit dem sie sich identifizieren», sagte Tonne der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung». «Wir wollen den Kommunen mehr Möglichkeiten geben, ihre regionale Besonderheit sichtbar zu machen.»

Der SPD-Politiker sagte weiter, ein prägnantes Kennzeichen könne ein Gewinn für Tourismus, Wirtschaft und regionale Entwicklung sein. Tonne verwies auch auf die Wiedereinführung früherer Kennzeichen seit 2012, die zeige, wie groß das Interesse in der Bevölkerung daran sei. Zu den wiedereingeführten Kennzeichen gehört in Niedersachsen etwa ALF für Alfeld oder NOR für Norden.

Eine Stadt hat bereits zwei Kürzel

Bisher können zusätzliche Kennzeichen vor allem dann vergeben werden, wenn frühere Kennzeichen reaktiviert werden – oder die möglichen Kombinationen in einem Zulassungsbezirk knapp werden. Letzteres ist in Niedersachsen nach Auskunft des Verkehrsministeriums allerdings bisher erst in einer Stadt passiert: in der Volkswagen-Heimat Wolfsburg. Dort wurde als Alternative zum üblichen WOB auch die Variante WBG ermöglicht.

Hintergrund ist, dass die Kennzeichen maximal aus acht Zeichen bestehen dürfen. Bei E-Autos aus Wolfsburg, die zusätzlich zu WOB auch die Endung E führen, wurden die Kombinationsmöglichkeiten knapp. Weitere Zulassungsbezirke, in denen die Nummernschild-Varianten auszugehen drohen, sind dem Ministerium in Hannover indes nicht bekannt.