Niedersachsen will Mieter vor Schrottimmobilien schützen

Olaf Lies (SPD), Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen. Foto: Lucas Bäuml/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen will Mieter künftig vor vollkommen heruntergekommenen Wohnblocks und maroden Wohnungen schützen, in denen dann oft noch zu viel Menschen einquartiert werden. Ein von der Regierung am Dienstag vorgelegtes Gesetz sieht vor, dass Mietwohnungen künftig einen bestimmten Mindeststandard erfüllen müssen. Halten sich schwarze Schafe unter den Vermietern nicht an die Regeln, drohen hohe Bußgelder und schlimmstenfalls die Räumung der Gebäude. «Mieterinnen und Mieter haben damit künftig eine viel größere Chance, sich gegen Vermieter von Schrottimmobilien zu wehren», sagte Bauminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag.

PM Staatskanzlei