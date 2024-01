Niedersachsen will Hochwasserhilfen prüfen

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Landesregierung will prüfen, wie man vom Hochwasser Betroffenen finanziell helfen kann. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch in Hannover an. Man könne den Großteil der Schäden aber noch nicht beziffern, weil sie noch unter Wasser seien, sagte der Ministerpräsident. Eine Möglichkeit könnten Weil zufolge sogenannte Billigkeitsleistungen sein. Diese habe es beim Hochwasser 2017 gegeben. Laut Weil umfassten diese Leistungen damals zehn Millionen Euro. Eine Größenordnung für die möglichen neuen Hilfen nannte er zunächst nicht.

Eine Sprecherin des Finanzministeriums teilte auf Anfrage mit, dass es sich bei den Hilfen 2017 um nicht rückzahlbare Soforthilfen für Privathaushalte gehandelt habe. Damit sollte geholfen werden, eine akute Notlage finanziell zu überbrücken. Ob und unter welchen Konditionen nach dem aktuellen Hochwasser Hilfen bewilligt würden, solle möglichst kurzfristig entschieden werden.