Niedersachsen will bis Freitag für Abitur entscheiden

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen will bis Freitag über eine mögliche Verschiebung der Abiturprüfungstermine entscheiden. Bis dahin werde mitgeteilt, ob an den regulären Terminen voraussichtlich festgehalten wird, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover.

Im Falle von länger andauernden Schulschließungen wegen des Coronavirus nach Ostern wäre eine Anpassung der Prüfungstermine erforderlich. Eine Verschiebung um bis zu drei Wochen würde den gesamten Rahmen der Prüfungen zum Abitur noch einhalten. Sollte auch der nach hinten geschobene Terminplan nicht eingehalten werden, würden die Prüfungen entfallen und das Abitur auf Basis der Noten in den vier zurückliegenden Schulhalbjahren erteilt.

Tonne betonte, dass Niedersachsen mit Blick auf die zentralen Prüfungen sehr an einer zwischen den Bundesländern abgestimmten Lösung gelegen sei. Das Vorpreschen einzelner Länder mache dies aber schwierig. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin hatte zuvor angekündigt, die diesjährigen Abschlussprüfungen abzusagen. Inzwischen ist das Land von der Entscheidung aber wieder abgerückt.