Niedersachsen: Wieder Schulsport und Abschlussfeiern

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen ermöglicht vom 22. Juni an wieder den Schulsport, Abschluss- und Einschulungsfeiern sowie Zeugnisübergaben. Die Feiern müssten allerdings unter freiem Himmel organisiert werden, es sei denn das bis dahin größere Veranstaltungen auch wieder drinnen erlaubt werden, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover. Auch sollen in den Schulen wieder Theater- und Filmaufführungen, Projekttage sowie Fahrten zu außerschulischen Lernorten möglich sein. Dies sei jeweils in den Kleingruppen geplant, in denen derzeit der Präsenzunterricht stattfindet.

Vor der Sommerpause wolle das Ministerium über den Neustart der Schulen nach den Ferien entscheiden. Der Wunsch sei, soviel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten und zugleich den Gesundheitsschutz optimal zu wahren. «Wir arbeiten in Szenarien», sagte der Sprecher.

Auch über den Umfang des Kita-Betriebs nach den Ferien will das Ministerium bis vor der Sommerpause entscheiden. Am 22. Juni endet das Angebot von Notgruppen. Es wird ein eingeschränkter Regelbetrieb wieder aufgenommen mit dem Ziel, dass sämtliche Kinder wieder ihre Kita besuchen können. In dieser Woche sei die Betreuungsquote bereits auf 45,6 Prozent gestiegen.