Niedersachsen verbucht Rekord bei grünem Strom

Windräder in Niedersachsen liefern immer mehr Strom. (Archivfoto) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsen kommt beim Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voran. «Wir haben noch nie so viel grünen Strom produziert wie im vergangenen Jahr, obwohl wir ein eher unterdurchschnittliches Sonnen- und ein durchschnittliches Windjahr hatten», sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) bei der Vorlage des Energiewendeberichts 2024 in Hannover. Zum zweiten Mal in Folge hab das Land mehr Strom aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft erzeugt, als im Land verbraucht wurde.

Gegenüber 2023 stieg der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch im Land von 100,7 auf 102,3 Prozent. Meyer sieht Niedersachsen damit «auf Kurs, die Klimaziele zu erreichen». Mehr als drei Viertel des im Bundesland erzeugten Stroms stammten inzwischen aus erneuerbaren Quellen. Insgesamt produziert Niedersachsen deutlich mehr Strom, als im Land verbraucht wird. Knapp ein Viertel geht in andere Bundesländer.

Meyer sieht darin einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele in ganz Deutschland. «Hier sind wir auf einem guten Weg», so der Minister. «Auch wollen wir in Niedersachsen mit unseren Stromüberschüssen aus Erneuerbaren Kohle- und Gaskraftwerke im Süden und Osten Deutschlands überflüssig machen.»