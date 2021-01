Niedersachsen unterstützt freie Theater mit 485 000 Euro

Hannover (dpa/lni) – Das Land Niedersachsen unterstützt Produktionen der besonders unter dem Corona-Lockdown leidenden freie Theaterszene mit 485 000 Euro. Auf diese Weise würden insgesamt 32 Produktionen der professionellen freien Theater gefördert, teilte das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Dienstag in Hannover mit. Die überzeugenden Anträge zeigten, dass «die freien Theater sehr flexibel mit Krisensituationen umgehen können», sagte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler. Vom Frühjahr an werde wieder zu erleben seien, dass die freien Theater «immer am Puls der Zeit» seien, betonte der CDU-Politiker.

Die freie Theaterszene ist den Angaben zufolge neben den Staats- und Stadttheatern sowie Landesbühnen eine wichtige Säule der niedersächsischen Theaterlandschaft. 48 Projektanträge seien beim Ministerium eingegangen, unter anderem aus den Sparten Kinder- und Jugendtheater und Tanz. Grundlage für die Auswahl der 32 Produktionen seien Empfehlungen des ehrenamtlich besetzten Theaterbeirates aus unabhängigen Experten der freien Szene gewesen. Vom Sommer an könnten die freien Theater Anträge auf Projektförderung für 2022 sowie Anträge auf Konzeptionsförderung für 2022 bis 2024 stellen.