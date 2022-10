Niedersachsen und Bremen: Wochenende beginnt nass und windig

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Nass und stürmisch beginnt das Wochenende in Niedersachsen und Bremen. Am überwiegend nebligen und wolkenverhangenen Freitagvormittag kann sich zwischendurch noch die Sonne blicken lassen, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteilte. Gegen Nachmittag soll es aber zunehmend windig und regnerisch werden bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Vor allem auf den Inseln und in exponierten Lagen werden stürmische Böen erwartet. In der Nacht zum Samstag soll es dann stärkere Schauer und vereinzelte Gewitter geben. Während der Samstag weiterhin wechselhaft bleiben soll, ist am Sonntag mit freundlicherem Wetter zu rechnen mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken.