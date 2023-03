Niedersachsen und Bremen starten bedeckt in den Tag

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Der Himmel über Niedersachsen und Bremen zeigt sich am Dienstag bedeckt. Gebietsweise werde mit Regen oder Schneefällen gerechnet, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mit. Bei Tageshöchstwerten zwischen vier und sechs Grad Celsius wird vor allem an den Küsten mit starkem Wind und der Gefahr von Sturmböen gerechnet. In der Nacht zum Mittwoch sollen die Schneefälle abklingen und die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad fallen. Am Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken.