Niedersachsen und Bremen: ruhige Halloween-Nacht für Polizei

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen ist es in der Halloween-Nacht zu keinen außergewöhnlichen Einsätzen gekommen. Sämtliche Polizeidirektionen in den Bundesländern bezeichnen die Nacht von Freitag auf Samstag als «ruhig». Wie es an Feiertagen und Festen zu erwarten ist, seien mehr Menschen als sonst auf den Straßen unterwegs gewesen, aber ohne herausragende Zwischenfälle. Vereinzelt seien Böller geworfen und Mülleimer in Brand gesteckt worden. Die Polizei Hannover teilte mit, dass es im Vorhinein größere Präventionsarbeit gegeben habe und im Vergleich zum Vorjahr, als Beamte bei Einsätzen angegriffen wurden, sei Halloween gut bearbeitbar gewesen.