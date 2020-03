Niedersachsen stehen weitere Einschränkungen bevor

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen stehen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Coronavirus-Krise bevor. Einheitliche bundesweite Regelungen für die auch in Niedersachsen anstehenden Schließungen weiterer Einrichtungen und das Ausweiten von Besuchsverboten sollten am Montag bekanntgegeben werden, teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. Es ist davon auszugehen, dass es dabei auch um ein Absperren der Nordseeinseln für Touristen geht, wie Schleswig-Holstein sie bereits am Sonntag für die Insel in der Nord- und Ostsee verkündet hat. Außerdem geht es um Besuchsverbote in Krankenhäusern und Altenheimen.

Das bundesweite Bestreben ist es, weitere Beschränkungen angesichts der Corona-Epidemie in den Bundesländern möglichst einheitlich und gleichzeitig vorzunehmen, nachdem es zu Schulschließungen eine Vielzahl von Mitteilungen aus den Ländern gegeben hatte. In Niedersachsen tagt am Montag zunächst der Krisenstab der Landesregierung, um sich über den letzten Stand der Dinge zu informieren und das weitere Vorgehen zu beraten. Danach beraten möglicherweise noch die Ministerpräsidenten der Länder untereinander, ehe die Öffentlichkeit über weitere Einschränkungen informiert wird.

Bis Sonntagnachmittag waren dem niedersächsischen Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben 287 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Bundesland bekannt.