Niedersachsen prüft Maskenpflicht an Schulen

Ein Plakat weist auf die Maskenpflicht hin. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen erwägt eine Maskenpflicht an Schulen außerhalb des Unterrichts. «Das ist eine nicht abgeschlossene Debatte», sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover. Bislang sei die Entscheidung den Schulen überlassen worden, das Tragen von Masken etwa in engen Gängen vorzuschreiben. Die Rückmeldungen seien unterschiedlich.

«Ich will aber nicht ausschließen, dass wir eine Vorgabe zum Tragen von Masken in Schulen bekommen», sagte der Minister. Je besser die Abstandsregeln beachtet werden, desto weniger nötig seien Schutzmasken. In den nächsten zwei Wochen solle die Situation auch angesichts der steigenden Zahl von Schülern bewertet werden, die nun etappenweise in den Unterricht zurückkehren.