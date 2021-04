Niedersachsen plant eigenes Grundsteuermodell

Hannover (dpa/lni) – Die für Haus- und Grundstücksbesitzer fällige Grundsteuer soll in Niedersachsen ab 2025 nach einer neuen vom künftigen Bundesmodell abweichenden Berechnungsformel erhoben werden. «Wir haben eine eigene, einfache und gerechte Grundsteuer entwickelt», sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) bei der Vorstellung des von ihm ausgearbeiteten Fläche-Lage-Modells am Dienstag in Hannover. «Diese Grundsteuerreform soll nicht dazu dienen, die Steuern zu erhöhen», betonte er. Das heiße aber nicht, dass jeder künftig dasselbe zahle wie vorher. Der Vorteil gegenüber dem Bundesmodell sei der geringe Aufwand für Bürger und Verwaltung.

Der von den Regierungsfraktionen von SPD und CDU vorgelegte Gesetzesentwurf für die künftige Grundsteuer soll nach Beratungen und Anhörungen im Sommer beschlossen werden. Somit gebe es genügend Zeit, die rund 3,6 Millionen Grundstücke und Gebäude in Niedersachsen neu zu bewerten.

Der Bund hatte Ende 2019 ein neues Grundsteuer-Gesetz beschlossen. Die Bundesländer dürfen davon allerdings abweichen und eigene Modelle für die Berechnung der wichtigen kommunalen Steuer entwickeln. Von 2025 an soll die Grundsteuer nach dem neuen System erhoben werden. Unabhängig vom Berechnungsmodell legen am Ende aber die Kommunen die Höhe der Steuer fest, da sie individuelle Hebesätze bestimmen können. Zahlen muss die Steuer im Grunde jeder Bürger: Immobilienbesitzer direkt, Mieter in der Regel über die Nebenkostenabrechnung.

PM Finanzministerium