Niedersachsen ohne Verbot für Reisende aus Risikogebieten

Ein Flugzeug landet am Flughafen Hannover, und spiegelt sich dabei in vielen Regentropfen auf der Windschutzscheibe eines Autos. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Aktuell

Hannover (dpa) – Niedersachsen hat bisher kein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Risikogebieten. Ob es dazu kommt, ist noch offen, sagte eine Sprecherin der Landesregierung der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch. Es werde nun darüber beraten, ob sich die niedersächsische SPD/CDU-Landesregierung dem Beschluss anderer Bundesländer anschließe. Eventuell werde diese Entscheidung auch erst am Donnerstag fallen. In Niedersachsen leben vor allem die Küstenregion, die Inseln, Harz und Heide stark vom Tourismus. Am Freitag beginnen die Herbstferien in dem Bundesland.

