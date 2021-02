Niedersachsen öffnet Blumenläden

Schnittblumen stehen in einem Blumenladen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Blumenläden und Gartencenter dürfen in Niedersachsen wie erwartet von Samstag an wieder öffnen. Das teilte die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Freitag in Hannover mit. Sie begründete den Schritt damit, dass es sich überwiegend um verderbliche Ware und saisonale Angebote handele. Für die Floristen kommt die Lockerung damit gerade noch rechtzeitig vor dem für die Branche wichtigen Valentinstag am 14. Februar. Schröder bezeichnete die Öffnung zu diesem Datum als eine «gute Gelegenheit».

Das Nachbarland Hamburg hatte die geplanten Lockerungen in Niedersachsen und auch Schleswig-Holstein am Donnerstag kritisiert. Ministerpräsident Stephan Weil hatte dagegen auf andere Nachbarländer verwiesen, die den Blumenverkauf ebenfalls schon zugelassen hätten. «Natürlich hoffen wir auch, dass das ein kleiner Stimmungsaufheller ist», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag dem Radiosender ffn.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-411851/2