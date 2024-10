Niedersachsen nicht in Heiratslaune

Hannover (dpa/lni) –

Im laufenden Jahr wurden nach Angaben des Landesamts für Statistik (LSN) weniger Ehen in Niedersachsen geschlossen als im Vorjahr. Bis Juli gaben sich 19.141 Paare das Ja-Wort, wie aus den vorläufigen Zahlen hervorgeht. Das waren demnach 1.240 Paare weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Dabei gab es auch schon 2023 vergleichsweise wenig Eheschließungen (37.762); bis auf im Corona-Jahr 2021 (36.649) wurde zuletzt nur 2013 (37.405) seltener geheiratet.

Auch die Zahl der Scheidungen sinkt dem LSN zufolge seit geraumer Zeit kontinuierlich. Im vergangenen Jahr gab es demnach 13.333 Scheidungen in Niedersachsen – das waren 1.853 weniger als 2018. Damit liegt Niedersachsen im Bundestrend. Die Zahl der Eheschließungen ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts deutschlandweit rückläufig. Die Zahl der Scheidungen bewegt sich seit Jahren auf einem ähnlichen Niveau und sank zuletzt.

Doch vielleicht kommen die Niedersachsen in Oldenburg noch in Heiratslaune: Dort findet an diesem Wochenende die Hochzeitsmesse statt. Mehr als 60 Aussteller werden in den Weser-Ems-Hallen erwartet. Beim letzten Mal waren schlichte Brautkleider, knallige Brautsträuße und üppige Hochzeitstorten angesagt.