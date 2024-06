Niedersachsen investiert Rekordsumme in Wissenschaft

Hannover (dpa/lni) –

Mehr als 450 Millionen Euro werden in die Wissenschaft Niedersachsens investiert. Akzente liegen dabei weiterhin auf den Zukunftsfeldern Transformation, Digitalität und Spitzenforschung, wie das Wissenschaftsministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. «Damit fließt so viel Geld wie noch nie in den Forschungsstandort Niedersachsen», hieß es in der Mitteilung. «So sichern wir als Wissenschaft den Wohlstand unseres Landes und der Menschen mit ab», sagte Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD).

Aus dem Förderprogramm «zukunft.niedersachsen» fließen damit in diesem Sommer 188,7 Millionen Euro in neue Projekte, mit 263,9 Millionen Euro werden bereits bewilligte Projekte fortgeführt. Den Verwendungsvorschlag des Ministeriums habe das Kuratorium der Volkswagenstiftung bestätigt. Unter anderem ziele das Programm für Niedersachsen-Professuren auf internationale Spitzenkräfte ab, um ihnen in einer frühen Karrierephase attraktive Standortbedingungen zu bieten. Mit rund 29 Millionen Euro sollen kluge Köpfe nach Niedersachsen geholt und hier gehalten werden.

Der überwiegende Teil der Fördermittel resultiert nach Ministeriumsangaben aus dem Gegenwert der jährlichen Dividende auf VW-Treuhandaktien des Landes. Diese unterliegen dem Gewinnabführungsanspruch an die Volkswagenstiftung und sind an wissenschaftliche Einrichtungen im Land zu vergeben. Die Landesregierung legt dem Kuratorium der Volkswagen-Stiftung zumeist im Sommer und im Herbst Verwendungsvorschläge vor.