Niedersachsen investiert mehr Geld in Nahverkehr

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsen stellt in diesem Jahr mehr Geld für Investitionen in den Nahverkehr zur Verfügung. Im Vergleich zu 2023 sind es mit 103,6 Millionen Euro knapp 25 Millionen mehr, wie das Verkehrsministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Durch das Geld würden Investitionen von insgesamt knapp 300 Millionen ausgelöst.

Das Geld aus diesem Jahr ist demnach für landesweit 255 Projekte vorgesehen. Dazu zählen beispielsweise Investitionen in Stellwerke sowie die Modernisierung von Haltestellen. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) sagte, ein attraktiver Nahverkehr sei unerlässlich, um viele Fahrgäste nach der Corona-Pandemie zurückzugewinnen. «Das Mobilitätsverhalten der Menschen ändert sich, weil das Bewusstsein für den Klimaschutz immer größer wird», betonte der Minister.