Niedersachsen investiert 26,5 Millionen Euro in Radwege

Hannover (dpa/lni) –

Mit rund 26,5 Millionen Euro fördert das Land Niedersachsen in diesem Jahr den Neu- und Ausbau von Radwegen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums ist dies die bislang höchste Summe für die Radverkehrsinfrastruktur an Landesstraßen in Niedersachsen.

Landesweit sind 13 neue Radwege geplant, die vor allem bestehende Lücken im Radwegenetz schließen sollen. Davon profitieren insbesondere Schulwege sowie Pendlerverbindungen. Darüber hinaus sollen 46 Radwege mit einer Gesamtlänge von etwa 130 Kilometern saniert werden. Zusätzlich werden drei sogenannte Bürgerradwege unterstützt, die gemeinsam mit Kommunen und Initiativen umgesetzt werden.

Radverkehr soll verlässlich, sicher und alltagstauglich sein

»Wir haben einen hohen Sanierungsbedarf«, sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne. Ziel sei es, den Radverkehr verlässlich, sicher und alltagstauglich zu gestalten sowie besser an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden. Bereits heute werden rund 15 Prozent aller Wege in Niedersachsen mit dem Fahrrad zurückgelegt, bis 2030 sei das Ziel, den Anteil auf 25 Prozent zu steigern.

Der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur ist Teil des Landesbauprogramms. Insgesamt stehen dafür rund 170 Millionen Euro für Investitionen in Landesstraßen, Brücken und Radwege bereit. Ein Teil der Mittel stammt aus dem Sondervermögen.