Niedersachsen: Höchster Teil nicht ausgezahlter Soforthilfen

Ein Kontoauszug mit der Summe von 9.000 Euro Corona-Soforthilfe und ein Antrag für den Zuschuss. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover/Berlin (dpa/lni) – In keinem anderen Land ist der Anteil noch nicht ausgezahlter Corona-Soforthilfen des Bundes so hoch wie in Niedersachsen. Wie aus einem der dpa vorliegenden Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervorgeht, konnten hier rund 28 Prozent der verfügbaren Mittel für kleine Unternehmen und Soloselbstständige nicht abgerufen werden. Von den vom Bund zugewiesenen 860 Millionen Euro sind demnach bisher knapp 241 Millionen Euro nicht verteilt. Im Saarland beträgt der entsprechende Anteil etwa 19 Prozent, auf dem dritten Platz folgt Bayern mit 15,7 Prozent. Der bundesweite Schnitt liegt bei etwa 8,2 Prozent vorhandener, aber nicht ausgezahlter Corona-Soforthilfen.

Die landeseigene NBank, die für die Abwicklung der zugehörigen Anträge zuständig ist, bestätigte die niedersächsischen Zahlen im Kern. Sie wies aber darauf hin, dass man nicht allein den Anteil der übrig gebliebenen Bundesmittel betrachten dürfe. Zum Gesamtbild über den ganzen Krisenzeitraum gehöre auch, dass schon vor den Ergänzungen aus Berlin eigenes Landesgeld zur Unterstützung von Kleinfirmen geflossen sei. Dies könne einer der Gründe sein, warum anschließend nicht mehr so viele Bundesmittel zusätzlich abgerufen werden mussten. Auch der NDR hatte am Mittwoch über das Thema berichtet.