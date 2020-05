Niedersachsen hebt Besuchsverbot in Heimen teils auf

Carola Reimann (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen hebt das im Zuge der Corona-Epidemie erlassene Besuchsverbot für Heimbewohner und Klinikpatienten ab Mittwoch teilweise auf. Wie in anderen Bundesländern bereits seit eineinhalb Wochen seien in Niedersachsen nun sogenannte Besuch-Tandems möglich, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. Dabei geht es darum, dass ein Heimbewohner von einer festen Person regelmäßig besucht werden darf.

Grundsätzlich hatte Niedersachsen den Heimen zwar schon vor einem Monat bei entsprechenden Hygienemaßnahmen Besuche erlaubt. Viele Heime hatten aus Sorge vor erneuten Infektionen aber zunächst keine Besuchsmöglichkeiten gestattet. Mit der Änderung nun haben Bewohner und Patienten wieder ein Anrecht auf Besuch, wenn auch eingeschränkt.

Reimann sagte, die soziale Isolation von Heimbewohnern müsse nun eine Ende haben. Sie hoffe, dass am bevorstehenden langen Wochenende viele aufgeschobene und langersehnte Besuche wieder erfolgen könnten.