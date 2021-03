Niedersachsen fordert Neuauflage des Baukindergelds

Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) hat beim Bund für eine Verlängerung des Baukindergelds geworben. Mit dem Förderprogramm können Familien einen Zuschuss beim Kauf oder Neubau einer eigenen Immobilie erhalten. Allerdings endet am Mittwoch die Frist, bis zu der der Kaufvertrag unterschrieben oder die Baugenehmigung erteilt sein muss.

«Um diesen Familien auch in Zukunft eine Chance auf Eigentumserwerb zu bewahren – aber auch mit Blick auf das Bauhandwerk und die Konjunktur insgesamt – würde ich eine Neuauflage des Baukindergelds für weitere fünf Jahre sehr begrüßen und mich über Ihre Unterstützung dieses Anliegens freuen», heißt es in einem auf Dienstag datierten Brief von Lies an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Ursprünglich sollte die Frist für das Baukindergeld schon Ende 2020 auslaufen. Weil die Corona-Pandemie die Erteilung von Baugenehmigungen und die Unterzeichnung von Kaufverträgen aber teilweise verzögert habe, verlängerte die Bundesregierung den Zeitraum bis zum 31. März.

Angesichts der anhaltenden Pandemie reiche das nicht aus, argumentierte Lies. Vielen Familien sei es unter diesen Umständen schlicht nicht möglich gewesen, die Fristen zu erfüllen. «Gerade in diesen unsicheren Zeiten brauchen die Menschen Planungssicherheit und eine langfristige Perspektive. Kurzfristige Programme sind da wenig hilfreich. Aus diesem Grund schlage ich eine Laufzeit von fünf Jahren vor», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Am Dienstag hatten auch der Landkreistag, Familienverbände sowie Sprecher der Bau- und Immobilienbranche für eine Fortsetzung des Baukindergelds geworben. Vor allem junge Familien mit kleinen Kindern würden davon profitieren.

