Niedersachsen erwartet Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffs

Medizinisches Personal befüllt eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen erwartet für die kommenden Tage die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca. Wann die 33 600 Dosen eintreffen, war zunächst unklar. «Eine Lieferbestätigung für heute liegt mir noch nicht vor», sagte eine Sprecherin des Sozial- und Gesundheitsministeriums am Samstag. Die Verteilung dieses Impfstoffs auf die einzelnen Impfzentren werde derzeit vom Ministerium geplant und vorbereitet. «Das Land wird 100 Prozent der gelieferten Menge zeitnah nach Erhalt ausliefern», hieß es. Am Samstag hatten mehrere Bundesländer Astrazeneca-Impfstoff erhalten – darunter Hessen, Thüringen, Berlin und Nordrhein-Westfalen.

Die Impfungen mit dem Astrazeneca-Präparat sollen in den niedersächsischen Impfzentren erfolgen. Wer ihn bekommt, legt die überarbeitete Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums fest. Demnach sind Menschen unter 65 Jahren aus der höchsten Prioritätengruppe berechtigt. «Zu denken ist dabei insbesondere an das Personal in der ambulanten Pflege und in besonders gefährdeten Bereichen der Krankenhäuser», sagte die Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. «Die entsprechenden Einrichtungen sollen von den Impfzentren direkt kontaktiert werden.»

© dpa-infocom, dpa:210206-99-329937/2