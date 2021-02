Niedersachsen erprobt Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge

Blick durch ein verbranntes Waldstück. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Pünktlich zur beginnenden Waldbrandsaison setzt Niedersachsen auf Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge. Ein entsprechendes Fahrzeug übergibt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius am heute an den Heidekreis zur ersten Erprobungsphase. Zuvor wird das Fahrzeug im Beisein des SPD-Politikers vom niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Celle auf Herz und Nieren getestet. Die Niedersächsischen Landesforsten hatten bereits bekanntgegeben, das Automatisierte Früherkennungs-System (AWFS) in Lüneburg zu erneuern. Im vergangenen Jahr gingen die Brände bereits Mitte März los.

Die besonders gefährdeten Risikogebiete seien im nord-östlichen Niedersachsen. Das überwachte Gebiet erstrecke sich auf die sechs Landkreise Lüneburg, Heidekreis, Uelzen, Gifhorn, Lüchow-Dannenberg und Celle, teilten die Landesforsten kürzlich mit. Ziel sei, Waldbrände so früh wie möglich zu lokalisieren und erfolgreich zu bekämpfen. Die ungewöhnliche Wärme der vergangenen Tage hatte im Harz die Gefahr von Waldbränden erhöht, der «Turbofrühling», die schnelle Schneeschmelze und starke Sonneneinstrahlung gepaart mit Wind ließen abgestorbenes Laub und Pflanzen rasch austrocknen, wie der Nationalpark mitteilte.

