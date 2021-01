Niedersachsen bei Rüstungsexporten bundesweit auf Platz zwei

Berlin/Hannover (dpa/lni) – Unternehmen in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr Genehmigungen für Rüstungsexporte im Wert von gut 1,2 Milliarden Euro erhalten. Das ist der zweithöchste Wert aller Bundesländer, wie aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dağdelen (Linke) hervorgeht. Auf Rang eins liegt Schleswig-Holstein mit fast 1,5 Milliarden Euro. Hinter Niedersachsen folgt nach den vorläufigen Zahlen Bayern mit knapp 1,14 Milliarden. 2019 lag der Wert in Niedersachsen mit knapp 600 Millionen deutlich niedriger. In Niedersachsen werden Marineschiffe und gepanzerte Fahrzeuge gebaut.

Dağdelen kritisierte die Rüstungsexporte aus Deutschland. «Die Bundesländer sollten endlich die Umstellung der Rüstungsindustrie auf zivile Produktion fördern statt das Geschäft mit dem Tod», teilte die Bundestagsabgeordnete mit. Auch der Vergleich mit dem Vorjahr könne über das hohe Niveau der Rüstungsexportgenehmigungen nicht hinwegtäuschen. Im vergangenen Jahr waren es den Angaben zufolge bundesweit mehr als 5,8 Milliarden Euro, 2019 waren es gut 8 Milliarden Euro.

