Niedersachsen bei Gemüseanbaufläche bundesweit auf Rang zwei

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen ist nach Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit der größten Gemüse-Anbaufläche. Landesweit stehen im Freiland gut 20 400 Hektar für die Gemüseproduktion zur Verfügung. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, entspricht dies rund 16 Prozent der gesamten Anbaufläche in Deutschland. Hinzu kommen knapp 100 Hektar unter begehbaren Schutzabdeckungen oder in Glashäusern.

Die gut 800 Anbaubetriebe in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr zusammen gut 530 000 Tonnen Gemüse produziert. Die größten Erntemengen gab es bei Speisezwiebeln mit 137 000 Tonnen sowie bei Möhren und Karotten mit 132 000. Dazu kamen unter anderem 70 000 Tonnen unterschiedlichster Kohlsorten, rund 28 000 Tonnen Spargel, 18 500 Tonnen Lauch, 17 000 Tonnen Rote Beete sowie zahlreiche Sorten Salat, Hülsenfrüchte und unterschiedliche Fruchtgemüse wie Gurken, Speisekürbisse, Zucchini und Zuckermais.

