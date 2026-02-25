Niedersachsen-AfD im Bundestag will Abgeordnete loswerden

25. Februar 2026 20:23
Niedersachsens AfD-Landesgruppe fordert von Uhr, auf ihr Mandat zu verzichten. (Archivbild) Lars Penning/dpa
Niedersachsens AfD-Landesgruppe fordert von Uhr, auf ihr Mandat zu verzichten. (Archivbild) Lars Penning/dpa

Berlin (dpa) –

Die niedersächsische Landesgruppe der AfD-Bundestagsfraktion hat die Abgeordnete Martina Uhr aus ihren Reihen ausgeschlossen und sie zum Mandatsverzicht aufgefordert. Das teilte der Landesgruppenvorsitzende Andreas Paul am Abend mit. Sollte Uhr ihr Mandat nicht innerhalb von 24 Stunden niederlegen, will die Landesgruppe in der nächsten Fraktionssitzung ihren Ausschluss aus der Bundestagsfraktion beantragen. 

Zuvor hatte die «Welt» berichtet, dass Uhr ihren Lebensgefährten sowie dessen Tochter in ihrem Bundestagsbüro angestellt habe. «Eine sofortige Überprüfung durch die Landesgruppe bestätigte diese Vorwürfe in vollem Umfang», betonte der Vorsitzende Paul. Uhr selbst äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht. 

Uhr zog 2025 über die Landesliste in den Bundestag ein. Die 64-Jährige ist dort Mitglied im Umweltausschuss.

© dpa-infocom, dpa:260225-930-736322/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite