Niedersachse will eine Million Glückskekse im Jahr verkaufen

Hameln (dpa/lni) – Trotz der Corona-Krise und der Zurückhaltung des Handels hält ein Glückskeks-Start-up aus Niedersachsen an seinen Plänen fest. Im laufenden Jahr solle eine Million Kekse erreicht werden – nach 550 000 Keksen im vergangenen Jahr, sagte Gründer Michael Rohrdrommel der Deutschen Presse-Agentur. Mit seinen Keksen hat er 2019 rund 290 000 Euro umgesetzt, 500 000 Euro sollen es im laufenden Jahr werden. Gebacken wird in Karlsruhe, Konfektionierung und Verpackung sind in Hameln und in der Nähe in Hessisch Oldendorf angesiedelt. «Es ist ein langer, harter Weg, in Deutschland ein Lebensmittelprodukt an den Markt zu bringen», erklärte Rohrdrommel.

Rohrdrommel, viele Jahre im Eventmanagement, gründete in Hameln das Start-up Effects Marketing GmbH, um eigene Glückskekse herzustellen – mit Schokoladengeschmack, lactosefrei und vegan. Dazu sollten vielfach selbst verfasste Botschaften kommen, die die Menschen inspirieren. Auch Grundschüler haben Texte beigetragen. Am 4. April 2018 entstand der erste eigene Schokoglückskeks. Etwa 500 Botschaften hat er im Programm, ständig kommen neue hinzu.

